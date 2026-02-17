Bajo resguardo familiar se encuentra la menor de 11 años embarazada

La Fiscalía investiga delito equiparado a la violación.

Sabinas, Coahuila.- El caso de una menor de once años embarazada ha consternado a toda la ciudadanía de la Región Carbonífera. El embarazo fue detectado tras su ingreso a la sala de urgencias de la clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita. Será el ministerio público del fuero común quien se encargue de la judicialización del caso, pues todo hace indicar que la pequeña habría sido abusada, afirmó el delegado Regional de la Procuraduría de las niñas, los niños y la familia, Dariel Salgado Flores.

Luego de reunirse con familiares de la menor, el funcionario, no dio mayores detalles afirmando que ya se habría formalizado la denuncia penal correspondiente ante la fiscalía, por el delito equiparado a la violación, por ello, serán las autoridades ministeriales quienes se encarguen de establecer la responsabilidad del caso.

La menor, de quien no se dijo los meses de embarazo que presenta, se encuentra estable y bajo el resguardo de su familia, indicando que la PRONNIF, retira a los menores del seno familiar cuando se comprueba algún delito cometido por los propios familiares en contra del infante. En este caso en concreto, dijo, aún se siguen las investigaciones.

La menor embarazada es residente de la Región Carbonífera, y recibirá ella y su familia, la asesoría y acompañamiento que cualquiera de los casos que son llevados por la dependencia a su cargo.

Como se recordará el caso de la menor trascendió luego del reporte hecho por personal médico de la clínica 24 del IMSS, a las autoridades, siendo la dirección de seguridad pública de San Juan de Sabinas, quien recibió el reporte, para luego canalizar el caso a la fiscalía, al tratarse de la posible comisión de un delito.