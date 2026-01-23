Avanza la construcción del puente peatonal en la UTRC

Con la colocación de la estructura metálica del puente peatonal en la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC), la obra registra un avance del 70 por ciento, lo que representa un paso importante para fortalecer la seguridad de la comunidad estudiantil.

El rector de la institución, Dr. Sergio Villarreal Cárdenas, informó que desde este lunes iniciaron las maniobras para la instalación de la pesada estructura de metal, trabajos que requirieron una logística especial debido a sus dimensiones.

Para llevar a cabo estas acciones, se contó con el apoyo del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), que facilitó el cierre de un tramo de la carretera estatal, así como con la colaboración del Departamento de Protección Civil de San Juan de Sabinas, a fin de garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.

El rector recordó que el responsable directo de la obra es el Gobierno del Estado de Coahuila, quien ha brindado todos los permisos y a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) realiza las maniobras y supervisa el proyecto.

Asimismo, Villarreal Cárdenas expresó su agradecimiento al apoyo incondicional de la Lic. Aída Aracely Gutiérrez Salinas, presidenta y directora general de la cadena comercial Super Gutiérrez, así como de su familia, quienes hicieron posible esta obra mediante una inversión superior a los tres millones de pesos.

Finalmente, destacó que el puente peatonal será de gran utilidad para más de mil estudiantes que se espera recibir a partir del próximo ciclo escolar, al brindarles un cruce seguro y mejorar las condiciones de acceso a la universidad.