Avanza Chano Díaz con la rehabilitación de la vialidad Niños Héroes en Agujita

Se prioriza la mejora de infraestructura urbana para responder a las necesidades de la ciudadanía

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.– El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren dio a conocer la conclusión de la primera etapa de rehabilitación de la vialidad Niños Héroes, ubicada en la colonia Dávila de la villa de Agujita, donde se aplicó base y carpeta asfáltica en una superficie aproximada de 2,000 metros cuadrados.

Esta obra representa un avance importante para mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida de las familias que transitan diariamente por este sector, atendiendo una demanda prioritaria de los vecinos.

El presidente municipal destacó el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y organismos operadores para hacer posible esta acción. “Agradezco al gobernador Manolo Jiménez Salinas porque estamos gestionando la segunda etapa de esta vialidad, y también a SIMARC por la reparación de la línea de drenaje que permitió que hoy podamos pavimentar. Seguimos trabajando en equipo por nuestra gente”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar obras que transformen las colonias y fortalezcan la infraestructura urbana en Agujita y en todo el municipio.