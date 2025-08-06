Saltillo, Coah.- Con trabajo de investigación y coordinación la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Estatal de Coahuila solicitaron al juez de control una orden de cateo en el municipio de Saltillo, misma que fue concedida donde se aseguraron aproximadamente 28 kilogramos de marihuana.

Los agentes de seguridad de las diferentes corporaciones catearon el domicilio ubicado en la colonia Lomas de Lourdes, donde localizaron diversos paquetes con marihuana.

Este investigación tuvo su origen en una investigación que inició en una detención de una persona del sexo masculino por la Policía Municipal de Ramos Arizpe y que dio seguimiento el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, área de la Fiscalía General del Estado. Así mismo se aseguró un arma corta calibre 22, un rifle, una báscula gramera y dos aves plumaje verde con cabeza roja conocidos como cotorros tamaulipecos.

Elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), Grupo Reacción Sureste (GRS), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México participaron en la seguridad perimetral.

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila mantienen su compromiso de hacer cumplir la ley.