ASEGURA UEI DE LA POLICÍA ESTATAL 70 KG DE MARIHUANA

Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 12 de febrero de 2025.-

La Unidad Estatal de Investigación de la Policía Estatal de Coahuila en coordinación con otras autoridades aseguró un peso aproximado de 70 kilogramos de marihuana.

El pasado 12 de febrero la UEI junto a la Fiscalía General del Estado de Coahuila mediante un cateo solicitado por el juez de control en la colonia Praderas del municipio de Saltillo, aseguraron 40 kilogramos de marihuana.

El mismo día en la colonia Virreyes Pensiones, también del municipio de Saltillo, se aseguraron 16 kilogramos de marihuana, 500 gramos aproximados de cocaína y 500 gramos de hongos secos.

En la colonia Latinoamericano de la capital del Estado se aseguraron 17 kilogramos aproximados de marihuana.

Estos cateos se realizaron por denuncias anónimas de venta de narcóticos, así como por líneas de investigación derivados del seguimiento, cabe señalar que los tres domicilios tienen relación con una persona actualmente detenida Alejandro NN

La Policía de Acción y Reacción (PAR), Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y fuerzas federales participaron otorgando seguridad perimetral.

Estas acciones mantienen el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y la Fiscalía General del Estado, quienes a través del Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo seguirán la línea de investigación de manera coordinada.