Aprueba Cabildo de Múzquiz por unanimidad dos importantes apoyos en beneficio de la ciudadanía

La Carbonifera

Melchor Múzquiz, Coahuila.— En sesión extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Melchor Múzquiz, encabezado por la presidenta municipal Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, aprobó por unanimidad dos propuestas enfocadas a respaldar la economía de las familias muzquenses y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Como primer punto, las y los integrantes del Cabildo autorizaron la aplicación de un estímulo fiscal al impuesto predial, consistente en el pago de un peso en recargos para contribuyentes con adeudos correspondientes a los años 2021 al 2025, beneficio que estará vigente a partir de su aprobación y hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida tiene como objetivo apoyar a la ciudadanía, facilitar la regularización de pagos y fortalecer la cultura de cumplimiento fiscal.

Asimismo, fue aprobada la autorización para destinar hasta 300 mil pesos para la adquisición de artículos electrónicos, los cuales serán sorteados entre las y los contribuyentes cumplidos del impuesto predial 2026, como un incentivo adicional para quienes realicen su pago oportuno. Este sorteo se llevará a cabo entre quienes cubran su contribución a más tardar el 31 de marzo de 2026.

La presidenta municipal destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración por mantenerse cercana a la gente, brindar apoyos reales y reconocer el esfuerzo de quienes cumplen puntualmente con sus responsabilidades.

Con estas decisiones, el Gobierno Municipal de Múzquiz continua seguir impulsando políticas públicas que beneficien directamente a la ciudadanía y contribuyan al desarrollo ordenado del municipio.

