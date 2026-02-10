Responde Chano Díaz a reportes ciudadanos con limpieza en fraccionamiento La Retama

Cuadrillas de Imagen Urbana retiran basurero clandestino, rehabilitan espacios públicos y atienden luminarias del sector

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.- Como parte de la atención inmediata a las solicitudes ciudadanas, el Gobierno Municipal de Sabinas puso en marcha trabajos de limpieza en el fraccionamiento La Retama, derivado de la reunión que sostuvo el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren con comités ciudadanos del sector.

Personal del departamento de Imagen Urbana realizó labores de retiro de un basurero clandestino, así como limpieza y mantenimiento en la placita del fraccionamiento y en un terreno baldío ubicado detrás de este espacio público, con el objetivo de mejorar el entorno y prevenir riesgos sanitarios.

De manera paralela, se atiende la reparación de luminarias en el sector a través de las direcciones de Ecología y Alumbrado Público, fortaleciendo las acciones para brindar mayor seguridad y mejores servicios a las familias de esta zona.

El presidente municipal destacó que estas acciones forman parte del compromiso de brindar respuestas más ágiles a los reportes ciudadanos, fortaleciendo el trabajo cercano con la comunidad.

“Estamos dando solución a los reportes con mayor eficiencia y después de la reunión que tuvimos el día de ayer ya estamos dando respuesta. Le pido a la ciudadanía que si ven a alguien tirando basura lo reporten a Atención Ciudadana o Seguridad Pública y que entre todos cuidemos los espacios; el tema de limpieza es responsabilidad de todos”, expresó el presidente municipal.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar atendiendo las necesidades de la ciudadanía mediante acciones que contribuyan a mejorar la imagen urbana, la salud pública y la calidad de vida de las familias sabinenses.