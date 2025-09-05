San Juan de Sabinas fue sede del arribo de la Cabalgata Nos Une, un evento que reunió a cientos de jinetes provenientes no solo de distintos municipios de Coahuila, sino también de otras partes del país y del extranjero.

La cabalgata partió del parque La Cascada en Melchor Múzquiz y, tras recorrer 28 kilómetros por las vegas del río Sabinas, concluyó en el parque Los Sabinitos, en la Villa de San Juan de Sabinas, donde los participantes fueron recibidos por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, acompañado de la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez.

Durante la ceremonia de bienvenida, la presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos Ornelas, expresó a nombre del alcalde que este encuentro es motivo de orgullo, ya que refuerza la unión de comunidades y mantiene vivas las tradiciones que identifican a la región carbonífera.

Por su parte, Enrique Falcón Cepeda, integrante del comité organizador, destacó la buena coordinación que permitió el éxito de la cabalgata, agradeciendo el respaldo de las dependencias estatales y municipales en materia de seguridad y logística, además de reconocer la disposición del alcalde Ríos Ramírez en la organización del evento.

En su mensaje, el subsecretario de Gobierno en la Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, subrayó que actividades como esta son posibles gracias al clima de paz y seguridad que se vive en Coahuila, resultado de las políticas públicas impulsadas por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Como parte del programa, el Nantan, Dr. Juan Luis Longoria Granados, ofreció una charla sobre la relación del caballo desde la visión Ndé y la historia natural. También se contó con la participación artística de Bárbara Villarreal, reina de Nueva Rosita, y del cantante Martín Molina, quienes deleitaron a los presentes.

Al evento asistieron también la subsecretaria de Turismo en la Carbonífera, Diana Haro Martínez; el subsecretario de Protección Civil en la región, Eleazar Villarreal Willars; la directora de Turismo en San Juan de Sabinas, Edna de las Fuentes; el presidente del comité de bienvenida, Ing. Félix Romo Martínez; el secretario del Ayuntamiento, Fernando Mondragón Aguilar; además de autoridades educativas, síndicos, regidores, directores de la administración y familias de los jinetes participantes.

Con ello, San Juan de Sabinas refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo las tradiciones que dan identidad y orgullo a la región carbonífera.