ATIENDE CHANO DÍAZ CON INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA INFONAVIT

Se colocaron luminarias en distintos puntos del sector y en el puente que conecta con la colonia El Mimbre.

Las acciones brindan mayor seguridad a las familias que transitan por la zona durante la noche.

Sabinas, Coahuila.– Como parte de la atención directa a las solicitudes ciudadanas, el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren supervisó la instalación de luminarias en la colonia Infonavit, mejorando las condiciones de seguridad en este sector.

Estos trabajos se realizaron en respuesta a la petición de vecinos, especialmente en el área donde el año pasado se construyó el puente que conecta las colonias Infonavit y El Mimbre, el cual sustituyó el paso por el arroyo El Aguililla que anteriormente representaba un riesgo para la población.

La instalación de alumbrado público se llevó a cabo en distintos puntos estratégicos, incluyendo el propio puente, con el objetivo de brindar mayor visibilidad y seguridad a quienes transitan por la zona durante las noches.

“Seguimos trabajando y estamos dando respuesta a las solicitudes que nos pedían iluminación en este sector; antes no había ni puente ni lámparas. Quiero que sepa la ciudadanía que no hacemos oídos sordos, sino que atendemos cada solicitud” dijo Chano Díaz durante su intervención.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso de continuar atendiendo las necesidades de la ciudadanía, fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorando la calidad de vida en las colonias.