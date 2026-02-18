Mantiene Chano Díaz cercanía con la ciudadanía mediante reuniones vecinales

Gobierno Municipal llevó atención directa a colonias Magisterio, Infonavit y Francisco Sarabia

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.– Con el objetivo de acercar los servicios municipales a la ciudadanía, atender solicitudes y fortalecer la comunicación directa con las y los vecinos, el Gobierno Municipal de Sabinas realizó encuentros comunitarios en distintos sectores del municipio, encabezados por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren.

Durante la jornada se visitaron las colonias Magisterio, Infonavit y Francisco Sarabia, donde se desarrollaron reuniones vecinales que permitieron escuchar de manera directa las inquietudes y necesidades de los habitantes, brindando orientación y atención por parte de diversas direcciones municipales participantes.

En la colonia Magisterio se sostuvo un diálogo cercano con vecinos del sector, quienes expusieron diversas peticiones relacionadas con servicios públicos y programas municipales, mismas que fueron atendidas y canalizadas para su seguimiento correspondiente, fortaleciendo la comunicación directa entre ciudadanía y autoridades.

Posteriormente, en la colonia Infonavit, se llevó a cabo un encuentro con habitantes del sector, donde además de recibir solicitudes ciudadanas, se brindó información sobre programas y servicios disponibles, promoviendo la participación ciudadana y el trabajo conjunto para mejorar el entorno comunitario.

Mientras que en la colonia Francisco Sarabia se realizó una reunión con amplia participación de vecinos, donde se atendieron reportes, peticiones y acuerdos encaminados a mejorar las condiciones del sector, refrendando el compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente.

En cada uno de los encuentros también se llevaron a cabo reuniones vecinales en coordinación con Seguridad Pública Municipal, donde se establecieron acuerdos para reforzar la presencia, vigilancia, mecanismos de reporte y acciones de mejora en cada colonia, contando con la participación del Mando Coordinado Policial Sabinas.

En el tema de seguridad, el presidente municipal destacó los resultados que se han obtenido a través de la participación ciudadana y la comunicación directa con las autoridades, señalando que recientemente, mediante estos mecanismos de reporte, se logró la detención de una persona señalada por presunto acoso a una menor, situación que fue atendida con prontitud gracias a la colaboración entre vecinos y corporaciones de seguridad.

Asimismo, como parte de los acuerdos establecidos, se continúa con la implementación de grupos de WhatsApp en los que participan autoridades municipales y estatales junto con habitantes de los sectores, con el propósito de facilitar la realización de reportes, fortalecer la cercanía con la ciudadanía y garantizar una atención más rápida y personalizada, adoptando además una estrategia de proximidad social impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocada en mantener una comunicación directa y efectiva con la población.

En estas actividades participaron diversas direcciones municipales, las cuales ofrecieron servicios, brindaron información, atendieron solicitudes y realizaron gestiones en beneficio de la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre el gobierno municipal y la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con la población, impulsando acciones que permitan mejorar la calidad de vida en cada sector del municipio y consolidar un gobierno abierto, participativo y cercano a la gente.