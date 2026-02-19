Manolo fortalece lazos con el embajador y el ministro de comercio de Canadá

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 18 de febrero de 2026.- Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, visitó la planta Magna Estampados, en Ramos Arizpe, en donde se reunió con Dominic LeBlanc, ministro de Comercio de Canadá, así como con el embajador de dicho país en México, Cameron MacKay, con la finalidad de fortalecer lazos comerciales y generar una agenda conjunta de trabajo, con proyectos que sigan generando empleo para Coahuila y operaciones exitosas tanto para Magna como para más empresas canadienses.

“Recibimos en Coahuila al Embajador Cameron MacKay y al Ministro de Comercio de Canada Dominic LeBlanc, con quienes estamos fortaleciendo los lazos económicos para seguir consolidando la relación con este país socio y amigo, con el objetivo de atraer más inversiones que se traduzcan en empleos y nuevas oportunidades para nuestra gente. Reafirmamos el compromiso con esta gran alianza comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, convencidos de que el trabajo en equipo nos permite crecer con rumbo y competitividad. Durante la visita aprovechamos para ir a saludar a las y los trabajadores de Magna Estampados, empresa emblemática del sector automotriz en nuestro estado”, destacó el gobernador.

Manolo Jiménez explicó a los asistentes a dicha reunión, las bondades y fortalezas con las que cuenta la entidad y cada una de sus regiones, y reiteró que Coahuila es un aliado de todo aquel que quiera invertir, trabajar o emprender.

Comentó que en lo que va de su administración, se ha consolidado un modelo basado en seguridad, certeza jurídica, infraestructura moderna y paz laboral.

Además, destacó que hoy Coahuila es el estado más seguro del norte de México, y uno de los más seguros del país, y que esa estabilidad es la base para que empresas globales, como Magna, sigan apostando por nuestra tierra.

Jiménez Salinas reconoció que Canadá es un socio estratégico para Coahuila, con grandes inversiones en el sector automotriz y de autopartes.

“Estamos listos para seguir fortaleciendo esta relación en inversión, innovación, cadenas de suministro, desarrollo de proveedores y formación técnica especializada”, mencionó.

Magna opera 10 plantas en Coahuila y emplea a más de 15 mil trabajadores en nuestro estado.

Además, entre 2024 y 2026, las inversiones de Magna en Coahuila suman tres mil 579 millones de pesos, con la generación de 754 empleos directos en proyectos como Estampados Magna, Magna Powertrain y Magna Assembly Systems.

En esta reunión estuvieron presentes, además. Blas Flores González. jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; Dex Battista, director de Asuntos Gubernamentales Globales, Magna International; Arturo Barboza, gerente general, Estampados: además de funcionarios canadienses, directivos y lideres de diferentes áreas de Magna.