Lleva DIF Sabinas apoyos alimentarios a comunidades del municipio

Benefician a familias de Nuevo Barroterán, Valle Dorado, Cloete y Agujita con entrega de apoyos y atención cercana

Sabinas, Coahuila de Zaragoza. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sabinas) realizó durante esta semana la entrega de apoyos alimentarios en las localidades de Nuevo Barroterán, Valle Dorado, Cloete y Agujita, beneficiando a familias de estos sectores.

La jornada fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Sabinas, Alma Iribarren Madrigal, y por la directora del organismo, Aida Araceli Iribarren, quienes recorrieron las comunidades llevando estos importantes apoyos, además de transmitir un mensaje de solidaridad de parte del presidente municipal, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren.

Durante la entrega, la directora del DIF destacó que el servicio a la comunidad y la cercanía con la ciudadanía continúan siendo la base del trabajo que impulsa esta institución. “El servicio a la comunidad y la cercanía son lo más importante, y es la línea de trabajo que seguiremos manejando”, señaló.

El DIF Sabinas mantiene su labor enfocada en fortalecer la atención directa a los sectores más vulnerables, promoviendo acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de las familias del municipio.