Intensifican labores de limpieza y mantenimiento urbano en distintos sectores de Sabinas

Dependencias municipales atienden reportes ciudadanos en colonias y zona centro con acciones de limpieza y rehabilitación de luminarias

Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Como parte del compromiso del presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren de atender oportunamente los reportes ciudadanos, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza en el arroyo “Aguililla” de la colonia Santo Domingo, además del retiro de maleza en la colonia Los Montes 2.

De igual forma, continúan los trabajos de retiro de basura en el fraccionamiento La Retama, así como limpieza de calles en la colonia Magisterio, acciones enfocadas en mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las familias.

Paralelamente, se llevan a cabo trabajos de reparación de luminarias en la calle Zaragoza, en la zona centro, además de otras vialidades principales del municipio.

Estas acciones fueron realizadas por personal de los departamentos de Imagen Urbana, así como Ecología y Alumbrado Público, quienes trabajan de manera coordinada para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía.

El presidente municipal señaló que “estamos dando soluciones a cada uno de los reportes que nos llegan, invito a la ciudadanía a seguir reportando ya sean lámparas, limpieza y vamos a dar seguimiento a cada uno”.

El Gobierno Municipal reafirma su disposición de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y servicios básicos, fortaleciendo la atención directa a las necesidades de la población.