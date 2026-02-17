Impulsa Chano Díaz el Día Nacional del Auto Antiguo en Sabinas

Más de 350 vehículos clásicos participaron en la cuarta edición del evento

Reconocen al club Clásicos Oxidados por fortalecer el turismo y la cultura automotriz

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.– Con una exhibición de más de 350 vehículos clásicos, se llevó a cabo con gran éxito la cuarta edición del Día Nacional del Auto Antiguo, evento que reunió a más de 3 mil asistentes en la plaza principal y que contó con el respaldo del Gobierno Municipal.

Desde temprana hora, la explanada lució llena de visitantes que recorrieron los espacios de exhibición para admirar auténticas joyas automotrices, donde los propietarios compartieron la historia y el proceso de restauración de cada unidad, destacando la conservación de piezas originales y el valor histórico de los vehículos.

Entre los principales atractivos destacó una antigua bomba despachadora de gasolina que captó la atención de chicos y grandes, además de la participación de motocicletas clásicas que ampliaron la experiencia para los asistentes amantes del motocovilismo y la cultura retro.

El evento también contó con la presencia de Isabel Vaca, reconocida por su participación en el programa Mexicánicos, quien convivió de manera cercana con el público, intercambió anécdotas sobre el mundo automotriz y atendió con entusiasmo a quienes aprovecharon para tomarse fotografías y saludarla.

Este evento fue organizado por el club Clásicos Oxidados, que además rindió homenaje a su fundador Héctor García (Q.E.P.D.), reconociendo su legado en la promoción de la conservación automotriz en la región.

Durante su intervención, el presidente municipal señaló que este tipo de encuentros cuentan con todo el respaldo de la administración municipal para que continúen realizándose, destacando que se han convertido en una tradición para Sabinas, además de manifestar el interés de que la próxima edición crezca aún más y pueda desarrollarse como un evento de dos días para fortalecer su impacto turístico y familiar.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir respaldando actividades culturales, deportivas y recreativas que fortalezcan el desarrollo turístico y económico del municipio, promoviendo espacios de sana convivencia para las familias sabinenses y visitantes.