Destacan labor humana de Seguridad Pública Municipal en Sabinas

Elementos apoyan a adulta mayor en situación vulnerable con alimentos, despensa y traslado a su domicilio

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.– Como parte de las acciones de proximidad social que realiza el Mando Coordinado Policial de Sabinas, elementos de Seguridad Pública brindaron apoyo a la señora Irma Rodríguez López, de 70 años de edad, habitante de la Villa de Agujita, quien atravesaba por una complicada situación económica.

El apoyo se generó tras recibirse un reporte en la línea de emergencias sobre una ciudadana que intentaba salir de un establecimiento comercial con productos alimenticios sin pagar. Al arribar al lugar, los oficiales dialogaron con la adulta mayor, quien explicó que enfrentaba problemas económicos y buscaba alimentos para ella y su esposo, ambos de edad avanzada.

Tras la intervención y priorizando el sentido humano, por instrucciones del director de Seguridad Pública, Salvador Alejandro Rivera Rivera, se cubrió el total de la cuenta y posteriormente los elementos trasladaron a la señora a otro supermercado para surtirle una despensa con productos de la canasta básica y artículos de higiene personal.

Además, los oficiales brindaron apoyo para trasladarla de manera segura hasta su domicilio en la Villa de Agujita, acción que fue agradecida por la beneficiaria, quien reconoció el trato recibido por parte de los elementos policiales.

Estas acciones reflejan que no todo es negativo cuando se habla de Seguridad Pública, ya que también existen labores humanas y solidarias que buscan apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles, fortaleciendo la confianza entre ciudadanía y corporación.

Este tipo de acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal que encabeza José Feliciano Chano Díaz Iribarren, de impulsar corporaciones cercanas a la ciudadanía, privilegiando la atención, la empatía y el apoyo a quienes más lo necesitan.