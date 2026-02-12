Da respuesta Chano Díaz a drenaje colapsado en coordinación con SIMARC

Movilizan unidad Vactor para atender reportes ciudadanos en la colonia Sarabia

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.- Derivado de diversos reportes realizados por ciudadanos ante el colapso del sistema de drenaje, el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren acudió al lugar en compañía de Javier Treviño, coordinador de SIMARC en Sabinas, donde se movilizó la unidad Vactor para realizar trabajos de desazolve en la red sanitaria.

Las labores se llevaron a cabo en la calle Libertad, en la colonia Sarabia, durante la supervisión de los trabajos, el presidente municipal agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, quien ha facilitado el apoyo con la unidad especializada para atender este tipo de problemáticas, permitiendo brindar soluciones más rápidas a los reportes ciudadanos.

Chano Díaz señaló que se han recibido diversas solicitudes relacionadas con el drenaje sanitario, por lo que se continuará trabajando sobre esta línea para dar atención integral al sector y mejorar las condiciones de vida de las familias.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso de atender de manera oportuna las necesidades de la ciudadanía, trabajando de forma coordinada con las distintas dependencias para garantizar servicios públicos eficientes.