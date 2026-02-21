Clausura DIF Sabinas curso de pastelería con 79 alumnas certificadas

Participaron mujeres de Agujita, Cloete y Sabinas

Sabinas, Coahuila de Zaragoza.– El Sistema DIF Sabinas llevó a cabo la clausura del curso de pastelería “Dulce Navidad”, en el que participaron 79 alumnas provenientes de las localidades de Agujita, Cloete y Sabinas, quienes concluyeron satisfactoriamente su capacitación.

Durante una emotiva ceremonia, las participantes recibieron su certificado de conclusión y realizaron la presentación de algunas de las recetas elaboradas a lo largo del curso, demostrando las habilidades adquiridas en cada una de las sesiones.

El curso se desarrolló en modalidad mixta, abarcando áreas de pastelería, repostería y postres, con el objetivo de fortalecer las habilidades productivas y fomentar oportunidades de autoempleo, contribuyendo así a la economía familiar.

La entrega de constancias fue encabezada por la presidenta del Sistema DIF Sabinas, Alma Iribarren; la directora Aida Iribarren; y la instructora Martina Piña, quienes felicitaron a las alumnas por su dedicación y esfuerzo.

Con estas acciones, el Sistema DIF Sabinas reafirma su compromiso de impulsar la capacitación y el desarrollo integral de las familias del municipio, promoviendo herramientas que generen bienestar y nuevas oportunidades.