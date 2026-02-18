Ante el juez padrastro de la menor embarazada

César “N” padrastro de la menor de 11 años embarazada, fue llevado ante un juez de control la mañana de este miércoles, tras su captura por parte de agentes de investigación criminal, como presunto responsable de violación.

Tras el ingreso de la menor, el pasado fin de semana a la sala de urgencias de la clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita, se dio parte a las autoridades, por el estado de gestación que presentaba la menor, iniciándose las investigaciones correspondientes.

Luego de las investigaciones realizadas a través del Centro de Atención para la Mujer, se establecieron los elementos para llevar a cabo la detección de dicha persona, como presunto implicado en el delito antes mencionado.

Se espera que en las próximas horas el delegado regional de la fiscalía Diego Garduño Guzmán, de detalles sobre el caso.

Más información en proceso.