El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la movilización de una fuerza naval militar hacia el Caribe y el Pacífico oriental.

Buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros fueron enviados a realizar tareas de “vigilancia” cerca del territorio venezolano, casi una semana después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. acusara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y una varios otros altos dirigentes chavistas de tráfico de drogas y otros delitos.

“Estados Unidos está lanzando una operación mejorada de lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental para proteger a los estadounidenses del azote mortal de los narcóticos ilegales”, señaló el presidente de EE.UU., Donald Trump, desde la Casa Blanca.

“No vamos a permitir que los carteles de la droga aprovechen la pandemia [de covid-19] para amenazar la vida de estadounidenses”, añadió.

Trump realizó el anuncio acompañado del secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, antes de ofrecer su habitual rueda de prensa sobre la situación de la pandemia en EE.UU.

Poco después, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Rodríguez, calificó el anuncio como “un intento de desviar la atención” sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la crisis sanitaria por la covid-19.

El anuncio de Estados Unidos llega después de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunciara el pasado 26 de marzo la presentación de cargos formales contra Maduro y dirigentes allegados, a los que acusa de ser parte de un plan en connivencia con miembros disidentes de la guerrila colombiana de las FARC para el envío masivo de drogas hacia Estados Unidos.

Maduro rechazó las acusaciones como “falsas” y acusó a Donald Trump y a su gobierno de comportarse como “cowboys racistas del siglo XIX”.

En su comparecencia, ni Trump ni sus asesores dieron muchos detalles sobre qué medios exactamente incluirá el despliegue.

Pero poco después, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos afirmó en un tuit que la iniciativa supondrá “duplicar las capacidades en la región” de Estados Unidos.

Cartels, criminals, and other malign actors may try to exploit this time of crisis to threaten Americans.

President @realDonaldTrump won’t let that happen. pic.twitter.com/Zyvbf8msNE

— The White House (@WhiteHouse) April 1, 2020