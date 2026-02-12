Trabajo en territorio de la alcaldesa Laura Jiménez da resultados en la Villa de Palaú

Villa de Palaú, Coahuila.- Atendiendo de manera directa la solicitud de las y los vecinos de la colonia Las Viudas, en Villa de Palaú, la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez dio respuesta a una problemática que durante más de 10 años afectó a este sector.

Como parte de las acciones realizadas, se llevó a cabo el desmonte y la limpieza de un basurero clandestino que representaba un foco de contaminación e insalubridad para las familias del lugar. Además, se efectuó la compactación del área intervenida y la instalación de tubería de 6 pulgadas para el adecuado manejo de aguas residuales, brindando una solución integral y definitiva a esta demanda prioritaria de la comunidad.

La alcaldesa reconoció el compromiso y la entrega de las cuadrillas del departamento de Ecología, quienes participaron activamente en estos trabajos, reafirmando el esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

Asimismo, la alcaldesa Laura Jiménez, hizo un atento llamado a las y los vecinos para mantener limpio el sector, evitando tirar escombros y basura en espacios públicos, con el objetivo de conservar en óptimas condiciones el entorno en beneficio de todas y todos.

El Gobierno Municipal de Múzquiz continúa trabajando para que las soluciones lleguen a cada rincón del municipio, atendiendo de frente las necesidades ciudadanas.