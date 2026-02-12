Orgullo de Múzquiz: Jóvenes atletas representarán al municipio en importantes competencias

Múzquiz, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con la Dirección de Fomento Deportivo a cargo del Profr. Gerardo Múzquiz Loo, reafirma su compromiso con el impulso al deporte y el respaldo al talento local, brindando apoyo a jóvenes atletas que representarán dignamente al municipio en importantes competencias.

Entre ellos se encuentran alumnos del COBAC La Florida, quienes han sido seleccionados para participar en encuentros deportivos en la ciudad de Torreón, Coahuila, los días 22 y 23 de febrero, en disciplinas como fútbol y voleibol varonil y femenil. Cabe destacar que esta institución es la que cuenta con el mayor número de alumnos seleccionados, lo que representa un importante logro deportivo para su comunidad educativa.

Asimismo, las deportistas Itzel Martínez Corpus, categoría Sub-12, y Gizel Martínez Corpus, categoría Sub-18, participarán en la Copa Charros de Softbol que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, del 11 al 15 de febrero de 2026, representando con orgullo a Melchor Múzquiz.

De igual manera, las jugadoras María Teresa Hernández Rodríguez y Natalia Salazar Vega acudirán a la Ciudad de México del 11 al 16 de marzo de 2026 para participar en un premundial de sóftbol femenil, competencia que representa una valiosa oportunidad para su desarrollo deportivo y personal.

Estas participaciones implican gastos de transporte, hospedaje, alimentación y uniformes, por lo que se reconoce el esfuerzo de las familias y se gestionan apoyos para que ningún joven talento vea truncado su sueño por falta de recursos.

El Gobierno Municipal continuará trabajando de la mano con instituciones educativas, entrenadores y familias para fortalecer el deporte como una herramienta de formación, disciplina y orgullo para Múzquiz.