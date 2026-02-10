Laura Jiménez Gutiérrez Refuerza Seguridad en Las Misiones con Segunda Etapa del “Toca-Toca”

Múzquiz, Coahuila. – El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, continúa atendiendo de manera directa las peticiones ciudadanas, fortaleciendo las acciones en materia de seguridad y proximidad social en los distintos sectores del municipio.

En respuesta a las solicitudes de los vecinos de la colonia Las Misiones, el director de Seguridad Pública Municipal, Jesús José Ponce Sánchez, encabezó la segunda etapa del operativo “Toca-Toca por tu Seguridad”, acompañado por elementos de la corporación.

Esta nueva fase da seguimiento a los compromisos establecidos previamente con los habitantes del sector, derivado de los reportes y situaciones que se han presentado en la zona. Durante el recorrido, los elementos realizan visitas domiciliarias, dialogando directamente con las familias para fortalecer la confianza ciudadana, promover la cultura de la denuncia y reforzar las acciones preventivas.

Asimismo, se continúan proporcionando los números directos de Seguridad Pública y se impulsa la consolidación del grupo de WhatsApp vecinal, con el propósito de canalizar de manera inmediata cualquier reporte y brindar una atención más rápida y eficaz.

Con la implementación de esta segunda etapa, la administración municipal reafirma su compromiso de mantener presencia permanente en las colonias, trabajando de la mano con la ciudadanía para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias muzquenses.