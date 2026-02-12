Gestiona Laura Jiménez la regularización de predios en Múzquiz con apoyo de CERTTURC

Villa de Palaú, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila (CERTTURC) y la Dirección de Tenencia de la Tierra Municipal, llevó a cabo un módulo itinerante de escrituración en la colonia Obrera 1 de Villa de Palaú.

Durante esta jornada se realizaron firmas de escrituras y se brindó atención directa a las y los ciudadanos interesados en regularizar su patrimonio, acercando este importante servicio a bajo costo para dar certeza jurídica a más familias muzquenses.

En este evento acompañaron a la alcaldesa el Arq. Elier Sandoval, coordinador regional de CERTTURC; el Lic. Jesús Guerrero, coordinador Mejora Múzquiz; el Ing. Romaldo Hernández Álvarez, director de Tenencia de la Tierra Municipal; y la Lic. Perla Maldonado, coordinadora de la Villa de Palaú, quienes reiteraron el compromiso de trabajar de manera coordinada para brindar certeza jurídica a las familias.

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, fortaleciendo la seguridad patrimonial y mejorando la calidad de vida de las y los ciudadanos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar en territorio, acercando servicios y soluciones reales a la gente.