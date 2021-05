PEDRO DOMÍNGUEZCiudad de México / 24.05.2021 09:52:59

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la semana pasada recibió parte de un expediente que tiene Estados Unidos sobre el caso Ayotzinapa, el cual fue solicitado a la vicepresidenta Kamala Harris durante la reunión virtual que se tuvo el pasado 7 de mayo.

Durante La Mañanera, y sin detallar el contenido del documento, el mandatario aseguró que está por recibir lo que falta de la información porque hay cooperación en materia de seguridad con el gobierno estadunidense.

López Obrador indicó que no ha “quitado el dedo del renglón”, pues pidió apoyo a Estados Unidos luego de que la comisión de derechos humanos, encargada de investigar el caso de Ayotzinapa, le solicitara la información. “La comisión de derechos humanos me solicitó que hiciera un gestión con el gobierno de Estados Unidos para conseguir un expediente que tienen esas autoridades y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara, quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte”, dijo. El presidente aseguró que su gobierno se mantiene trabajando en esclarecer lo sucedido en 2014 en Iguala, Guerrero, porque no se actuó con rectitud y las autoridades mintieron al intentar resolver el caso. Se le preguntó al Presidente de qué se trataba la información, pero se negó a revelarlo. “No puedo decir más, ya tenemos la respuesta, platicamos con ella hace como 15 días. Le hice el planteamiento y a la semana ya teníamos parte del expediente y están por enviarnos el resto. Hay cooperación en estos casos y vamos a continuar así”, puntualizó.