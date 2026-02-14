Escolta de Múzquiz avanza al estatal con respaldo del Gobierno Municipal

Múzquiz, Coahuila.– El pasado jueves 12 de febrero se llevó a cabo el Concurso Intersistemas de Escoltas en el gimnasio municipal de Sabinas, donde participaron las campeonas regionales de primarias federales y estatales de la Región Carbonífera.

En esta importante competencia participaron la primaria Nueva Rosita (federales) y la primaria General Vicente Guerrero turno matutino del municipio de Múzquiz (estatales), reuniendo a supervisores, directores y jefes de sector de ambos sostenimientos, quienes tuvieron la responsabilidad de definir qué escolta representaría a la región en la etapa estatal.

Tras una destacada participación, resultaron ganadoras las alumnas de la primaria General Vicente Guerrero de Múzquiz, consolidándose como una de las cinco mejores escoltas del estado.

Las alumnas Dana, Catherine, Estrella, Emily, Aranza, Valentina, Renata y Allison, acompañadas por el maestro de Educación Física José Miguel González Rocha, la maestra Adiselisa Múzquiz y el director Pablo Alejandro Salazar, acudieron a la Presidencia Municipal para agradecer el respaldo brindado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, especialmente en el apoyo de transporte para sus traslados a Nueva Rosita y Sabinas durante las etapas previas.

Asimismo, solicitaron nuevamente el apoyo para asistir al Concurso Estatal de Escoltas, que se celebrará el próximo 26 de febrero en la ciudad de Saltillo, donde representarán no solo a la Región Carbonífera, sino también con orgullo al municipio de Múzquiz.