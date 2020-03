Tras la aparición de un boletín informativo falso en redes sociales en el que se manifiesta cortes de agua en Sabinas, el servicio de SIMAS informa lo siguiente:

SIMAS Sabinas informa:

NO SE tiene programada la suspensión del servicio de agua en este municipio de Sabinas; el boletín que circula en redes sociales, no corresponde a esta región, afirmo el Gerente General de SIMAS Sabinas, C.P. Juan Antonio Gonzalez Lara. “No sabemos de donde proviene, pero no es en este municipio. Nosotros estamos trabajando normalmente”, dijo.