Atropella a ciclista y se da a la fuga en Múzquiz

Un hombre identificado como Carlos López Dueñez alias “El Pájaro” terminó inconsciente al ser embestido por una camioneta en la Colonia Del Sol de Melchor Múzquiz.

Aparentemente el ciclista circulaba sobre la calle Faisán con primera del citado sector al momento de ser embestido por una camioneta GMC en color blanco que tras los hechos se dió a la fuga, dejándolo tirado sobre la carpeta asfáltica a su suerte.

De estos hechos tomaron conocimiento elementos de la Policía Municipal.

Hasta el sitio se trasladaron paramédicos de Cruz Roja quienes trasladaron hasta el Hospital General al lesionado para su atención médica.