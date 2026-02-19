Toma de posesión de cargo en el 14/o. Regimiento de Caballería

Melchor Múzquiz, Coahuila.– En un acto solemne realizado en las instalaciones del 14/o. Regimiento de Caballería, se llevó a cabo la ceremonia de Toma de Posesión de Cargo del C. Sargento 1/o. de Caballería Luis Antonio Romero San Román, quien asumió la responsabilidad como ayudante del Comandante de la Unidad.

La ceremonia fue presidida por el Coronel de Caballería de Estado Mayor Hugo Horacio Verdejo Salcedo, Comandante del 14/o. Regimiento de Caballería, quien encabezó el protocolo militar que incluyó honores a la Bandera, reseña institucional, protesta de ley, toma de posesión e imposición de brazalete.

Durante el evento se destacó que la figura del Sargento 1/o. Ayudante de Regimiento constituye un elemento fundamental en la estructura orgánica de las unidades militares, al fungir como principal auxiliar del comandante en asuntos relacionados con la moral, disciplina y bienestar del personal de tropa, fortaleciendo el espíritu de cuerpo y la cohesión institucional.

A esta ceremonia asistieron autoridades municipales de la Región Carbonífera, entre ellas la presidenta municipal de Melchor Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez; el presidente municipal de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez; el presidente municipal de Morelos, Mario Alberto Camarillo Zertuche; la presidenta municipal de Escobedo, Daniela Elizabeth Durán; así como el secretario del Ayuntamiento de Sabinas, Manuel Alejandro Franco Puente; el secretario del Ayuntamiento de Abasolo, Moisés Villarreal Maldonado; la secretaria del Ayuntamiento de Zaragoza, Leticia Adame Herrera, y el regidor de San Buenaventura, Abdiel Castellano Rosales.

Asimismo, se contó con la presencia de autoridades educativas, docentes, alumnos, padres de familia, representantes de los medios de comunicación y público en general.

La ceremonia concluyó con la entonación del Himno Nacional Mexicano y la despedida del Lábaro Patrio, reafirmando los valores de disciplina, lealtad y compromiso que distinguen a las Fuerzas Armadas.