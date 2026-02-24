Movilización en la colonia Sarabia por incendio de madera; dejan sin luz al sector

Última hora

El reporte de un incendio, sobre la rivera del río en la colonia Sarabia aquí en Sabinas, genero la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia la mañana de este martes.

Los hechos se registraron entre las calles Rivera del Río con América, en el citado sector, donde los apagafuegos encontraron un acumulamiento de madera, entre ellos tarimas y pedazos de triplay, entre más padecería.

Cabe señalar que los vecinos del sector, afirman que el hecho pudo haber sido provocado de manera intencional, ya que no se encuentran indicios de otra causa.

Las altas llamas provocadas por la acumulación de material altamente flamable, alcanzó los cables de energía eléctrica, generando la suspensión del servicio.

Cuadrillas de la comisión federal de electricidad, fueron alertados de la situación para resolver el problema.

Se espera que en las próximas horas, el departamento de bomberos, establezca las causas que provocaron el siniestro, que por fortuna no dejo personas heridas.

Más información en proceso.