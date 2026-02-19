Madre denuncia presunto abuso contra su hija y exige justicia en Múzquiz

Múzquiz, Coah.— Una madre de familia denunció públicamente que su expareja habría abusado sexualmente de su hija menor de edad, hechos que —asegura— habrían ocurrido en repetidas ocasiones bajo amenazas que mantuvieron a la niña en silencio.

De acuerdo con su testimonio, la menor le confesó lo sucedido tiempo después de que la relación con el señalado terminó. La madre explicó que desconoce desde cuándo habrían iniciado las agresiones, ya que su hija no se atrevía a hablar por temor a represalias.

“Ella me dijo que no me contaba nada porque él la tenía amenazada, que si decía algo me iba a hacer daño a mí o a su hermanita de seis años”, relató.

Los presuntos abusos habrían ocurrido cuando el hombre llevaba a la menor a zonas despobladas, al monte, bajo el argumento de ir por chile piquín. Según la denuncia, en esos traslados se registraron varias agresiones. La madre señaló que su hija le manifestó que era sometida por la fuerza, impidiéndole defenderse.

La afectada indicó que el señalado es originario del municipio de Múzquiz y aseguró que anteriormente ya habría estado en prisión por otros hechos. Asimismo, expresó su preocupación al considerar que podría representar un riesgo para otras niñas.

“Yo sí le creo a mi hija. Es mi hija y la voy a defender hasta donde tope. Lo único que quiero es que lo detengan y que pague por lo que hizo”, manifestó.

La mujer hizo un llamado directo a las autoridades para que actúen con prontitud y realicen las investigaciones correspondientes, subrayando la gravedad de los hechos y el impacto emocional que esta situación ha generado en su familia.

Hasta el momento, se espera que las instancias competentes inicien o continúen con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades

Vía: Noticias de la R. Carbonifera