Inicia “Unidos con Ritmo” para adultos mayores en la Villa de Palaú

Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través del DIF Municipal que dirige Karla Gabriela Maltos Estrada, dio inicio al programa “Unidos con Ritmo” dirigido a los adultos mayores, teniendo como sede la Villa de Palaú.

Durante el evento, los habitantes de la comunidad disfrutaron de una agradable velada amenizada por el grupo Enamorado, que con su música puso a bailar a las y los abuelitos en un ambiente de convivencia, alegría y sana recreación.

Este programa tiene como objetivo fortalecer la integración social, promover la actividad física y brindar espacios de esparcimiento para las personas adultas mayores del municipio.

“Unidos con Ritmo” se realizará cada miércoles a las 7:00 p.m. tanto en la cabecera municipal como en la Villa de Palaú, invitando a todas y todos los adultos mayores a participar y disfrutar de estos encuentros.

El Gobierno Municipal y el DIF Múzquiz reiteran su compromiso de seguir generando acciones que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las personas adultas mayores.