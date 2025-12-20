Disfrutan niñas y niños el desfile navideño de la Comisaría de Seguridad

Entregan juguetes en la Alameda Zaragoza

Saltillo, Coah.- Cientos de niñas y niños saltillenses disfrutaron la tarde de este viernes el desfile navideño que llevó a cabo la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Esta es una de las acciones de proximidad que realizamos de manera anual, con la participación de todas las direcciones y agrupamientos especializados de la corporación”, mencionó el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.

Garza Félix recordó que durante la administración del alcalde Javier Díaz González es prioridad llevar a cabo acciones de proximidad de manera permanente, a fin de generar lazos de confianza con la ciudadanía.

Asimismo, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno Municipal, César Iván Moreno Aguirre, deseó, a nombre del alcalde Javier Díaz González, disfrutar de las fiestas navideñas, y destacó que en Saltillo son posibles gracias al tema de la seguridad, que distingue a esta capital.

Con la participación de cerca de 250 personas y 70 unidades, el desfile inició en las instalaciones de la corporación para tomar Pérez Treviño desde el periférico Luis Echeverría hasta la calle Allende.

Durante el recorrido, las familias que se dieron cita en las calles tuvieron la oportunidad de disfrutar de las unidades decoradas con temática navideña, así como de elementos y personajes infantiles.

El desfile siguió por Juárez, Morelos y Victoria para llegar a la Alameda Zaragoza, donde Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó la entrega de juguetes a las niñas y niños presentes.

El recorrido continuó por Emilio Carranza, bulevar Francisco Coss y bulevar Venustiano Carranza, hasta el bulevar Galerías, donde concluyó.

Participaron además vehículos del Ejército, la Guardia Nacional, Bomberos y un club de motociclistas, que se sumaron para llevar alegría y diversión a las niñas y niños de Saltillo.

En la entrega de juguetes asistieron también el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el comandante de la Sexta Zona Militar, general Juan Carlos Quiroz Muñoz; la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone; Simón Pérez Saldaña, director de la Policía Municipal; y Sara Arizpe, del Consejo Cívico Ciudadano.