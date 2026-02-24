Conmemora Múzquiz el Día de la Bandera con ceremonia cívica y participación de instituciones educativas

Múzquiz, Coahuila.– En el marco del Día de la Bandera, el Gobierno Municipal de Múzquiz llevó a cabo una ceremonia cívica para honrar uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional, con la participación de autoridades civiles, militares, instituciones educativas y ciudadanía en general.

El acto fue encabezado por la presidenta municipal, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, acompañada por el Teniente Coronel de Caballería Adolfo Ulloa Longoria, representante del Coronel del 14/o Regimiento de Caballería Motorizado, así como por el alcalde de Progreso, Coahuila, Federico Quintanilla Arana, quienes se sumaron a esta significativa conmemoración.

Durante su mensaje oficial, la alcaldesa destacó que la Bandera Nacional representa la historia, la cultura, la libertad y los valores que unen al pueblo mexicano, reiterando el compromiso de trabajar con responsabilidad, honestidad y unidad por un mejor futuro.

Personal del 14/o Regimiento de Caballería Motorizado realizó los honores correspondientes con el izamiento del lábaro patrio y la entonación del Himno Nacional Mexicano, en un acto solemne que reafirmó el respeto hacia los símbolos nacionales.

Como parte del programa se llevó a cabo la presentación de autoridades, la reseña histórica de la Bandera de México y la exposición de los principales hitos que marcaron su evolución hasta el diseño actual. Asimismo, se realizó el acto protocolario de incineración de banderas que concluyeron su vida útil, conforme a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, en un momento de profundo respeto y simbolismo.

Dentro de la jornada cívica se efectuó el abanderamiento de diversas instituciones educativas de nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior, fortaleciendo el sentido de identidad, respeto y valores patrios entre niñas, niños y jóvenes del municipio.

El programa incluyó la participación de estudiantes de distintos planteles educativos con intervenciones artísticas y cívicas, como la interpretación de la canción “Mi Banderita”, lectura de poesía, narrativa conmemorativa y actividades alusivas a la fecha.

Finalmente, la ceremonia concluyó con el enfundamiento del lábaro patrio, la entonación del Himno Coahuilense y un mensaje de agradecimiento a autoridades, instituciones educativas y asistentes, reiterando que la Bandera Nacional es símbolo de unidad, esperanza y compromiso con México.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de impulsar la educación cívica y fortalecer el amor a la patria en coordinación con las instituciones educativas del municipio.