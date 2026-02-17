Aparatosa volcadura en la carretera 57 deja camioneta destrozada y cuatro heridos

#Últimahora

Un fuerte accidente carretero se registró la tarde de este lunes sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 73, donde se vio involucrada una camioneta tipo Pick- up, donde tres personas resultaron lesionadas.

Aunque de momento no se han establecido las causas del accidente, trascendió que la unidad con razón social, RG “Remodelación de Gasolineras” Carranza, en color blanco.

El percance se registró en el tramo Monclova – Sabinas. La Ambulancia de Bomberos de Progreso actuó rápidamente y trasladó a los cuatro lesionados al centro de Salud de Sabinas.

La unidad, que presenta severos daños, quedó varada a un costado de la cinta asfáltica, presumiblemente tras dar varias volteretas, y dejar regado material.

Más información en proceso.