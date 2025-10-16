Inauguran la planta de la empresa Norcast, en Torreón

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 15 de octubre de 2025.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que Coahuila cerrará 2025 con alrededor de 150 mil millones de pesos de inversiones, producto de más de 110 proyectos nacionales y extranjeros.

Lo anterior lo informó durante la ceremonia en la que se inauguró la planta de la empresa Norcast, en Torreón, la cual está dedicada a la producción de partes de inyección de aluminio para la industria metalmecánica, que generará más de 400 empleos directos.

“¡En Coahuila seguimos fortaleciendo nuestra economía! En Torreón inauguramos oficialmente las operaciones de NORCAST. Con una inversión de 650 millones de pesos y 400 empleos, esta empresa mexicana forma parte de la gran ola de proyectos que siguen llegando a nuestro Estado gracias a la confianza, estabilidad y seguridad que caracterizan a Coahuila”, destacó el gobernador.

Comentó que en la entidad se trabaja todos los días con voluntad y coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del estado por fortalecer la seguridad, porque, dijo, sabemos que si se pierde ésta, se pierden muchas cosas.

Lo anterior, aseguró, ha permitido que Coahuila sea el segundo estado más seguro de todo México

“A los inversionistas y a la sociedad en general, desde aquí les decimos que vamos a seguir trabajando en Coahuila para blindar completamente nuestro estado”, mencionó.

Agradeció a los directivos de Norcast por confiar en Coahuila, y reiteró que Coahuila es aliado de todo aquel que quiera invertir, trabajar o emprender.

“Para nosotros es muy importante cada inversión, porque el empleo es la herramienta más poderosa para que nuestra gente pueda salir adelante”, indicó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, en su intervención expresó que hoy se celebra una nueva inversión que refleja confianza y visión. Agregó que la llegada de Norcast a Torreón es una muestra clara de que en Coahuila hay rumbo, certeza y condiciones para crecer.

“Gracias a los directivos de Norcast por confiar en nuestra gente, por apostar por Torreón y por sumarse a este gran ecosistema que estamos construyendo juntos”, mencionó.

Por su parte José Francisco Clariond, CEO de Norcast explicó que esta nueva planta en Torreón está dedicada a la fabricación de piezas de aluminio de alta especificación, mediante la inyección de aluminio en alta presión, y maquinado CNC, desde donde se ofrecerán soluciones a las industrias de iluminación, línea blanca, energía renovable y otros segmentos industriales.

Comentó que Norcast no hubiera tomado la decisión de construir una segunda fábrica si no hubieran sentido la confianza que sintieron con la gente de Torreón y la del Gobierno del Estado.

Destacó que Coahuila es un estado que ha logrado resultados en seguridad sin paralelo, y que es un gobierno que entiende que el empleo es la base del desarrollo.

Resaltó que con Manolo Jiménez al frente, Coahuila crecerá.

En la inauguración de esta planta estuvieron presentes, además, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la junta de Gobierno del Congreso de Coahuila; Roberto Clariond Castañeda, CEO Movimiento Moderno Mexicano; Marcelo Valdés Quintanilla, director de Fomento Económico de Torreón; Alberto Lozano, gerente de Planta Norcast; Emmanuel Moreno, vicepresidente Norcast; Jesús Fernández Aranzabal, CEO Global Park.