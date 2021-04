En un hecho sin precedentes, dentro de la contienda por la Presidencia Municipal y las Diputaciones Federales, casi un Millar de Automovilistas se unieron a la Caravana en apoyo a los Candidatos de Partido Acción Nacional, David Yutani y Alfredo Paredes.

Dentro de esta, la gente mostró su aprobación por la formula Azul Yutani-Paredes, misma que se ha visto muy activa por los distintos sectores de la Ciudad, Alfredo Paredes actual Presidente de Monclova con licencia, mencionó que va a ser un Gran gusto y un gran compromiso el representar a la gente de Sabinas, ya que a cada cuadra que se recorre las muestras de aliento y el apoyo incondicional no se hace esperar, por su parte el candidato a la Presidencia de la Ciudad se mostró muy contento y entusiasmado de sentir ese gran respaldo de la gente, no solo de los que ya lo vieron gobernar , sino de las nuevas generaciones. “Han sido largas horas recorriendo las calles de Sabinas para hacer llegar Nuestro Proyecto a las personas, me da mucho gusto ver que la gente se esta uniendo a este cambio que todos queremos”.

Con este hecho, queda claro que las preferencias por un Proyecto Incluyente y bien estructurado se están empezando a notar en el electorado Sabinense.