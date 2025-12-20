Presenta Chano Díaz su primer informe de gobierno



Sabinas, Coahuila.– En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno Municipal de Sabinas presentó su Primer Informe de Gobierno, en el que se dieron a conocer resultados reales, acciones concretas y avances palpables alcanzados durante el primer año de administración, reafirmando el compromiso de construir un gobierno cercano, responsable y sensible a las necesidades de la ciudadanía.

Durante su mensaje, se destacó que este informe pertenece a las y los sabinenses, y refleja un gobierno que escucha, atiende y responde, trabajando con orden, visión y resultados, siempre con honestidad y diálogo como pilares fundamentales.

Avances por Ejes del Plan Municipal de Desarrollo

Eje 1: Ordenanza y Buen Gobierno

Se fortaleció la transparencia, la eficiencia institucional, la atención ciudadana y la seguridad pública. Se respondieron 85 solicitudes de transparencia, se atendieron auditorías federales y estatales, y se incrementó en 52% la atención ciudadana. Destaca la disminución del índice delictivo en un 32.11%, la entrada en operación del Juzgado Cívico y el fortalecimiento de Protección Civil y Bomberos, ampliando su capacidad operativa y de respuesta.

Eje 2: Desarrollo Social

Se impulsó el bienestar de las familias mediante brigadas comunitarias, programas sociales, apoyo a la educación, cultura y deporte, así como el fortalecimiento del desarrollo rural. Resalta la entrega histórica de más de 6,600 mochilas con útiles escolares, la rehabilitación de espacios deportivos y acciones en beneficio de ejidos. El DIF Sabinas consolidó su labor como el corazón de las familias, con apoyos alimentarios, de salud, rehabilitación y atención a grupos vulnerables.

Eje 3: Infraestructura y Obras Públicas

Con una inversión de más de 37 millones de pesos, se realizaron obras de pavimentación, recarpeteo, rehabilitación de espacios públicos y una inversión histórica en alumbrado público. Se benefició a todas las colonias del municipio, mejorando la imagen urbana, la seguridad y la calidad de vida de miles de ciudadanos. Destaca la construcción del Centro de Medicina Preventiva Integral (CEMPI), un proyecto pionero en Coahuila.

Eje 4: Finanzas Sanas y Transparencia

El municipio registró un incremento del 11.92% en sus ingresos totales y un crecimiento del 30% en la recaudación propia, sin contratar deuda. La inversión pública aumentó más del 69%, manteniendo un manejo responsable, ordenado y transparente de los recursos.

Eje 5: Economía y Desarrollo Productivo

Se fortaleció la economía local mediante el impulso al comercio, el emprendimiento, el turismo y la atracción de inversiones. Eventos culturales, deportivos y ganaderos generaron derramas económicas superiores a los 30 millones de pesos, posicionando a Sabinas como un referente regional de desarrollo.

Alianzas Estratégicas

El Gobierno Municipal consolidó alianzas clave con el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y organizaciones sociales. Destaca la colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria para la operación del CEMPI, que en solo tres meses ha brindado atención médica a cerca de 4,000 personas. Asimismo, se impulsó la construcción de 600 viviendas con apoyo de la CONAVI y se fortalecieron acciones conjuntas en seguridad, infraestructura y servicios públicos con el Gobierno del Estado.

Mensaje Final

El Primer Informe de Gobierno confirma que Sabinas avanza con responsabilidad, sensibilidad y transparencia. Avanza en seguridad, desarrollo social, educación, deporte, servicios públicos y bienestar familiar.

El compromiso es claro: seguir trabajando con la misma energía, cercanía y amor por Sabinas, porque Sabinas es nuestra casa y su gente es siempre la prioridad.