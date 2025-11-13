Manolo Jiménez logra lo que parecía imposible, llega una nueva empresa a la Carbonífera

San Juan de Sabinas, Coah.- El Gobernador del Estado Manolo Jiménez Salinas anunció hoy la inversión del GRUPO ERAN, una empresa de origen Israelí con sede en Boca Raton, Florida, EE. UU.

ERAN GROUP es una empresa internacional que se especializa principalmente en la fabricación industrial (específicamente productos de iluminación LED y componentes eléctricos), comercio internacional y desarrollo, y servicios de flete y logística. Iniciará sus funciones en Abril de 2026 y dará empleo a 300 personas de toda la región.



El Gobernador del Estado Manolo Jiménez Salinas dijo en Nueva Rosita que “En Coahuila somos un estado en el que a veces no nos damos cuenta de la bendición que es vivir aquí en este estado, somos de los mejores lugares de México para vivir, para crecer y para invertir”.



Manolo Jiménez, que ayer anunció 800 empleos en la ciudad de Monclova, destacó que en la carbonífera “Lo que más nos demandaban era empleo” a pesar de que “Hicimos grandes inversiones en el tema del agua para Múzquiz, Rosita y Sabinas”.

Por eso, además de esta inversión de 500 millones de pesos, anunció la construcción de un Parque Industrial para la Carbonífera sin especificar donde se construirá, pero destacando la necesidad de tener naves industriales ya listas para recibir a las empresas.