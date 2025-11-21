Liquín Quintanilla inaugura el nuevo mirador de Minas la Luz

Cuenta con unas grandes letras iluminadas que “serán el orgullo de todos los habitantes”.

Minas la Luz, Progreso.- El alcalde de Progreso, Liquín Quitanilla, inauguró por todo lo alto el nuevo mirador de Minas la Luz.

Un punto de encuentro para visitantes y vecinos de esta comunidad que sorprende por su belleza y modernidad.

Con unas grandes letras iluminadas con el nombre de Minas la Luz sorprendió la administración municipal a un gran número de vecinos que se dieron cita en esta noche histórica para la comunidad.



“Este nuevo mirador es desde hoy el orgullo de nuestra gente” destacó el alcalde Liquín Quintanilla ante el aplauso de todos los presentes.

Los fuegos artificiales coronaron una noche mágica en la que se consumó una nueva obra para Progreso.

En apenas un año, los habitantes del Municipio han visto cómo los ejidos de Mexiquito, las Iglesias o Mota de Corona tienen plazas nuevas o rehabilitadas, como el Ejido Aura inició la construcción de la gran línea verde, un parque lineal vanguardista y ahora la construcción de este nuevo y espectacular mirador.

Progreso sigue modernizándose con estas obras y con luminarias led de última generación, con pavimento, bacheo y recarpeteo para que sus calles estén en las mejores condiciones.

Además, no se ha descuidado la labor social ya que esta noche Liquín Quintanilla anunció que se está visitando casa por casa para conocer la necesidad de medicamentos en los hogares y poder adquirirlos asegurando que no falten en sus hogares.

Progreso es sinónimo de mejora constante y el joven alcalde esta logrando en muy poco tiempo ubicar al municipio como una referencia de buen gobierno y atención ciudadana.

Hoy, con estas grandes letras y el mirador terminado y entregado, se da un paso más hacia la búsqueda del objetivo de la administración, que Progreso sea motivo de orgullo en la Región Carbonifera y el estado de Coahuila.