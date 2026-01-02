LES DESEO UN GRAN AÑO 2026 A TODOS LOS COAHUILENSES: MANOLO

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 31 de diciembre de 2025.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas envió un mensaje de felicitación y buenos deseos a las y los coahuilenses, deseando que el 2026 sea otro gran año para Coahuila, reiterando su compromiso de trabajar en equipo y cercanía con los ciudadanos.

El mandatario estatal destacó que Coahuila ha ido siempre pa’ delante gracias a su gente, a sus valores y a la capacidad de trabajar en equipo. “Que este 2026 nos encuentre unidos, con salud, paz y con la firme convicción de que juntos podemos seguir construyendo un mejor presente y futuro para nuestras familias”, expresó.

Manolo Jiménez señaló que para este 2026 vienen más proyectos, programas y obras, y que su administración seguirá guiándose por valores como el trabajo honesto, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y la unidad, pilares fundamentales para mantener el rumbo y seguir dando resultados a las y los coahuilenses.

“El compromiso de nuestro gobierno es claro: trabajar con cercanía, escuchar a la gente y seguir dando resultados para que Coahuila continúe siendo el mejor estado para vivir en México. Seguiremos fortaleciendo la seguridad, impulsando el empleo, el desarrollo económico y la calidad de vida, siempre poniendo a las familias como prioridad”, señaló.

El gobernador subrayó que este nuevo año se enfrentará con orden, determinación y rumbo claro, cuidando lo que se ha logrado y generando nuevas oportunidades para todas y todos. “Cuando hay unidad, valores y trabajo en equipo, no hay reto que no podamos superar”, afirmó.

Finalmente, Manolo Jiménez deseó que el 2026 esté lleno de paz, progreso y metas cumplidas para cada hogar coahuilense, reiterando su compromiso de seguir construyendo un mejor Coahuila para las presentes y futuras generaciones.