Las polémicas que opacan el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y la respuesta de la mexicana

La representante de México, Fátima Bosch, fue coronada como Miss Universo 2025 este viernes 21 de noviembre en Tailandia (jueves por la noche en México). Sin embargo, su triunfo no ha estado exento de controversia, y varios hechos recientes han colocado a la tabasqueña en el centro de la atención mediática.

Entre las situaciones que han generado polémica se encuentran la renuncia de tres jueces del certamen y una acusación de presunta manipulación en el proceso de selección. A continuación, te explicamos cinco polémicas que rodean el triunfo de la nueva Miss Universo.

La renuncia de jueces de Miss Universo antes del certamen

Tres miembros del jurado de Miss Universo 2025 anunciaron su renuncia días antes del certamen anual de belleza. Además, uno de ellos señaló que existía una falta de transparencia y la posibilidad de un fraude.

El músico Omar Harfouch fue el primero en anunciar en Instagram su renuncia al jurado de ocho miembros, alegando que un “jurado improvisado” había preseleccionado a las finalistas antes de la competencia.

Horas más tarde, el entrenador y exjugador de futbol francés Claude Makélélé también anunció su retiro, citando “razones personales imprevistas“.

Por su parte, Miss Universo emitió el martes un comunicado para refutar las declaraciones de Harfouch.

“Ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas ni seleccionar a las finalistas”, dijo Miss Universo.

El comunicado también aclaró que el músico podría haberse referido al programa Beyond the Crown, una “iniciativa de impacto social” que opera de forma independiente del certamen Miss Universo y cuenta con un comité de selección propio.

La Organización destacó que Harfouch había “tergiversado” el programa.

Una tercera jueza que renunció fue la Princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, presidenta del comité de selección de Miss Universo, aunque se desconocen las razones de su decisión.

Acusación de tráfico de influencias

El mismo Omar Harfouch aseguró en su cuenta de Instagram que “Miss México es una ganadora fraudulenta“.