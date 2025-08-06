Múzquiz, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer el turismo y consolidar el proyecto del Geoparque como una fuente de desarrollo sustentable, autoridades estatales, municipales y representantes del Comité del Geoparque sostuvieron una reunión de trabajo productiva en el municipio de Múzquiz.

El encuentro fue encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, quien recibió a la Secretaria de Turismo de Coahuila, Lic. Cristina Amezcua González, con quien abordó temas clave relacionados con la promoción de los geositios de la región, considerados espacios de gran valor natural, científico y cultural.

Durante la reunión también estuvieron presentes la Lic. Elena Moncada Zertuche, Subsecretaria de Turismo; la Profra. Diana Guadalupe Haro Martínez, Subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera; así como el Lic. Jesús Torres Gámez, Director de Promoción de PRO Coahuila.

Por parte del Comité del Geoparque participaron Héctor Porras Múzquiz y Carlos Castro, quienes presentaron propuestas y estrategias para reforzar el trabajo de difusión y conservación de los sitios que conforman el proyecto.

En la mesa de trabajo se acordó diseñar acciones coordinadas que impulsen el turismo sostenible con identidad local, aprovechando el valor geológico y patrimonial de la zona.

La administración municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y los organismos involucrados, para que Múzquiz continúe posicionándose como un destino turístico con historia, riqueza natural y gran potencial.