Saltillo Coahu.-Con el firme compromiso de fortalecer las oportunidades de desarrollo y autonomía económica de las mujeres, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de las Mujeres, llevó a cabo el Taller de Emprendimiento, impartido por la Secretaría de Economía del Estado y Nafinsa el cual fue dirigido a mujeres interesadas en adquirir herramientas que les permitan iniciar o consolidar sus proyectos productivos.

Durante la jornada, se brindó capacitación enfocada en el desarrollo de habilidades prácticas, así como en el fortalecimiento de la confianza y liderazgo de las participantes. Estos talleres forman parte de las acciones estratégicas que impulsa la Secretaría de las Mujeres para promover la independencia económica y el acceso a mejores oportunidades en la vida laboral y comunitaria.

La Secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, destacó que estos espacios son fundamentales para generar cambios reales en la vida de las mujeres, ya que cada emprendimiento no solo impacta en lo individual, sino que también fortalece a las familias y a la comunidad en general.

“El emprendimiento es una vía para que las mujeres construyan sus propios proyectos de vida y se conviertan en agentes de transformación dentro de sus comunidades. Desde el Gobierno del Estado seguiremos impulsando estas acciones que fomentan la igualdad y el empoderamiento”, señaló.

Con estas actividades, el Gobierno de Coahuila y la Secretaría de las Mujeres reiteran su compromiso de seguir trabajando en políticas públicas que garanticen a las mujeres entornos de igualdad, respeto y mayores oportunidades para su desarrollo.