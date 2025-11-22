Golpea tormenta severa el municipio de Zaragoza en los Cinco Manantiales

Zaragoza, Coahuila.- Daños principalmente en techumbre ligera, así como en algunos inmuebles, con al menos dos personas lesionadas (no de gravedad), fue el saldo de los efectos de la tormenta severa que se dejó sentir la tarde del jueves en el municipio de Zaragoza, Coahuila, en la Región de los Cinco Manantiales, como resultado de los efectos del sistema frontal número 15 de la temporada.

Francisco Contreras Obregón, coordinador de la subsecretaria de protección civil en la zona Norte de Coahuila, dijo que tras conocerse las afectaciones de la tormenta que provocó ráfagas de viento de entre 75 a 85 kilómetros por hora, se aplicaron los protocolos correspondientes, con el apoyo de la Secretaria de la Defensa Nacional, a través de los efectivos del 14 Regimiento de Caballería Motorizada con sede en Múzquiz, protección civil, bomberos, entre otras dependencias estatales y municipales.

De manera anticipada se informó a la población del pronostico severo que se esperaba como resultado de la entrada del nuevo sistema frontal, afirmó Contreras Obregón, quien descarto que las afectaciones que se generaron en el municipio de Zaragoza, sean resultado de los efectos de un tornado o vórtice, tal y como se asegura en algunas plataformas digitales.

“Tuvimos un reporte cerca de las 14:41 horas, a las orillas de Piedras Negras, pero el vórtice no toco tierra”, afirmó el entrevistado.

De acuerdo a la evaluación realizada tras un recorrido para conocer las afectaciones, se informaron los siguientes daños:

• 12 casas con daños en sus techumbres ligeras (desprendimiento de láminas)

• 18 árboles caídos

• Varios sectores sin energía eléctrica (brigadas de CFE en labores)

• Gimnasio Municipal “Mary Thelma Guajardo”; desprendimiento de techumbre y vidrios quebrados

• Asilo de ancianos, “Luz y esperanza”; desprendimiento parcial de techo superficial (impermeabilizante)

Sobre personas lesionadas se informó que una jovencita terminó con una herida, tras caer al tiempo de intentar protegerse de la lluvia, mientras que una persona del sexo masculino resultó con un golpe en la cabeza, luego que una piedra salió proyectada por el viento causándole una herida no de consideración.