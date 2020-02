Lequeitio, Municipio de Francisco I. Madero, Coah.- El Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador incumple con la transparencia y la legalidad, adjudicando la mayoría de los contratos públicos de manera directa a amigos y compadres, aseguró el presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila.

“Las las reglas de operación han sido ignoradas por el Gobierno de México”, expuso Fuentes Ávila, “y eso atenta contra la transparencia y la legalidad. Se omiten los principios de eficiencia y eficacia, gastando el dinero de todos los mexicanos de forma opaca, distribuyéndolo en la penumbra de la discrecionalidad. La falta de transparencia también es corrupción.

“Las adquisiciones, servicios y el otorgamiento de contratos públicos, deben ser siempre a través de concurso público, bajo los principios de ética, transparencia y legalidad. Sin embargo únicamente el 12% ha sido por licitación, mientras que casi el 90% es por adjudicación directa, es decir, dedazo, atendiendo sus propios intereses y compromisos, amiguismo y compadrazgos”.

Fuentes Ávila señaló que los recursos asignados para este 2020 a programas sociales que no poseen reglas de operación aumentó en más de 21 mil millones de pesos; recurso que se encuentra fuera de la rendición de cuentas y será utilizado de manera discrecional sin la certeza de que llegará a las familias mexicanas.

“El dinero que el Gobierno de México ha designado a programas sociales para este 2020 que sí tienen reglas de operación ha disminuido en más de 34 mil millones de pesos; es decir para este año se gastará más dinero en programas sociales que no tienen pies ni cabeza, sin la seguridad que ayudará a los mexicanos.

Por eso, el PRI Coahuila hizo un llamado para que el Gobierno Federal atienda su propio compromiso que lo llevó al poder: el de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.