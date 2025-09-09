Agradece Presidenta al Gobernador Manolo Jiménez por trabajo coordiando a favor de Coahuila y México

Saltillo, Coah.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Manolo Jiménez Salinas coincidieron en que los tiempos actuales son de trabajo unido, en equipo y coordinado entre Federación y Estado, con lo que se pueden lograr mejores resultados.

“Recibimos con gusto en Saltillo a nuestra Presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum para la glosa de su 1er Informe de Gobierno. El trabajo en equipo entre los 38 municipios, el estado y la federación está dando buenos resultados, aquí hacemos lo que nos toca para que Coahuila siga siendo uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias. Aquí seguiremos trabajando coordinados porque si le va bien a Coahuila y a México nos va bien a todos. Cuente con nosotros Presienta para seguir con todo pa’ delante a pasos de gigante”, destacó Manolo Jiménez.

Lo anterior durante la visita a Coahuila de la Primera mandataria, la cual es parte de la gira de la Presidenta en la que estará recorriendo todos los estados de la República y la Ciudad de México para, dijo, “rendir cuentas”, luego de su primer Informe de Gobierno.

“En usted hemos encontrado una gran aliada para trabajar por nuestro estado”, mencionó en Saltillo el gobernador Manolo Jiménez, al dar la bienvenida a la Presidenta a la capital más segura y competitiva de México.

“Mas allá de los colores de partidos, lo más importante es Coahuila, lo más importante es México. Cuando trabajamos en equipo se logran mejores resultados, y aquí en Coahuila lo hacemos con las y los alcaldes de todos los municipios, con los trabajadores, con los campesinos, con la sociedad civil organizada; esa es la fórmula mágica”, indicó el Gobernador de Coahuila.

Como parte de este trabajo en equipo, destacó que en lo que va de su administración han llegado a Coahuila más de 100 mil millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras.

Manolo Jiménez reconoció el nuevo modelo de seguridad que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha, ya que complementa y fortalece el modelo de seguridad Coahuila.

“Junto con usted hemos desarrollado grandes operativos para dar golpes a la delincuencia. Que no quede la menor duda, aquí en Coahuila, Presidenta, mandamos las instituciones”, expresó.

El Gobernador señaló que en equipo entre el Gobierno Federal, el Estado y los municipios se están desarrollando grandes obras y programas en todas las regiones de Coahuila.

Manolo Jiménez reiteró su compromiso de trabajo en equipo con la Presidenta y con todo su equipo de trabajo, por el bien de las y los coahuilenses.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó que hay momentos para gobernar unidos, y que ese es el caso de Coahuila, por lo que agradeció al gobernador Manolo Jiménez por el trabajo coordinado.

La Presidenta recordó las obras y programas que en coordinación con el Gobierno del Estado se están detonando en temas como el tren de pasajeros, ganadería, agricultura e infraestructura.

Anunció que, en equipo con las y los ganaderos y los gobiernos de Coahuila, Sonora y Durango se pondrá en marcha un programa que tiene como objetivo la producción del ganado de engorda de la mejora calidad en estos estados, para el consumo en el mercado interno y para exportación.

Informó que pondrán a disposición créditos para engorda, con una baja tasa de interés, y que se construirá un centro integral de producción de carne de alta calidad.

Mencionó que dentro de este programa, en total para Coahuila se destinarán alrededor de 650 millones de pesos.

Además, anunció que el próximo martes se dará el banderazo de arranque de la construcción del tren de pasajeros Saltillo – Nuevo Laredo, que es parte del proyecto del tren Golfo de México, que iniciará su recorrido en Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso por resolver el tema de AHMSA, el cual dijo, se resolverá anteponiendo los derechos de las y los trabajadores, y que se va a recuperar esta siderúrgica de Coahuila.

De la misma manera, señaló que, en el caso de la mina Pasta de Conchos, su gobierno mantendrá los trabajos para recuperar los restos de todos los mineros.