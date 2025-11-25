El liderazgo de Chano Díaz impulsa el deporte: Premiación de la Liga de Softbol Varonil

El Gobierno Municipal de Sabinas, encabezado por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, llevó a cabo la premiación de la Liga de Softbol Varonil “Bola Puesta”, reconociendo a los equipos y jugadores que destacaron durante la temporada. En el presídium acompañaron al alcalde el coordinador de Deportes, Guadalupe Villanueva, y el presidente de la liga, José Ángel Nieto, quienes coincidieron en la importancia de seguir impulsando actividades deportivas que fortalezcan el tejido social.

En esta edición, los equipos ganadores fueron Sedelac, que obtuvo el primer lugar; Rays, que se quedó con el segundo sitio; y Tecos, que aseguró el tercer lugar. También se reconoció el talento individual de los jugadores más sobresalientes: Gustavo Loredo logró el título de bicampeón de bateo con un impresionante porcentaje de .745, mientras que Éder Salinas se coronó como campeón de bateo y además recibió el reconocimiento por home run especial. En la categoría de cuadrangulares, Hazael Garza y Juan Carlos “Guanajuato” empataron con 24 home runs cada uno, compartiendo el campeonato. El título de campeón de pitcheo fue para Edgar Gonzales, y el MVP de la final fue otorgado a Lorenzo Martínez, por su sobresaliente actuación en el cierre de temporada.

Durante su mensaje, el alcalde Chano Díaz reafirmó que impulsar el deporte es una prioridad para su gobierno, pues representa una herramienta fundamental para promover valores, hábitos saludables y entornos seguros para la niñez y la juventud. “Seguiremos apostándole al deporte porque ahí se forman las mejores historias, los mejores ciudadanos y el mejor futuro para Sabinas. La niñez y la juventud se protegen apoyando el deporte”, expresó el presidente municipal.

El Gobierno Municipal de Sabinas reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los espacios y programas deportivos, convencidos de que el deporte es clave en el desarrollo de una comunidad más unida, fuerte y saludable.