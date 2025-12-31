Continúa Laura Jiménez con más de obras pavimentación en la Villa de Palaú

Anuncia 12 obras más en conjunto con el Gobierno del Estado

Villa de Palaú, Coahuila.— Con obras que mejoran la movilidad y fortalecen la infraestructura urbana del municipio, el Gobierno Municipal de Múzquiz avanza en la pavimentación de la calle Venustiano Carranza, en el Barrio El Agrario, así como de la calle Mariano Abasolo, en la Villa de Palaú, incluyendo la construcción de cordón de concreto en ambas vialidades.

Estas acciones responden a necesidades reales de la ciudadanía y forman parte del compromiso de la administración municipal para mejorar la calidad de vida de las familias, brindando calles más seguras, funcionales y duraderas.

El Gobierno Municipal de Múzquiz, que dirige la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez, continúa impulsando obras de pavimentación en distintos sectores del municipio, priorizando aquellas zonas que por años habían solicitado mejoras en su infraestructura vial.

Asimismo, se informó que, en coordinación con el gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, se emprenderán 12 acciones adicionales de pavimentación y mejoramiento urbano en la Villa de Palaú, fortaleciendo el desarrollo y bienestar de esta comunidad.

Con trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, Múzquiz sigue avanzando con hechos, consolidando un municipio con mejores vialidades y mayor conectividad para todas y todos.