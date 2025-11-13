Como si estuviera en campaña, Liquín Quintanilla visita casa por casa del ejido Aura

Ejido Aura, Progreso, Coahuila.- El alcalde de Progreso Liquin Quintanilla visitó casa por casa el ejido Aura para presentar a cada habitante a la nueva enfermera y conocer de primera mano la necesidad de medicamentos en cada hogar.

“Lo que buscamos es tener los medicamentos necesarios para cada comunidad surtidos en las casas de salud del municipio facilitando a las familias su búsqueda” afirmó el alcalde.

“Me acompañó la nueva enfermera del Municipio y la visita sirvió para presentársela a todos los vecinos y para conocer de primera mano las necesidades de medicamentos que tienen en cada hogar”

Además destacó que “En los próximos días acudiremos a Mexiquito y otras comunidades”.