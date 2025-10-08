El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Sra. Alma Iribarren Madrigal, continúan impulsando acciones en beneficio de las familias sabinenses, fomentando la limpieza y el orden en los espacios públicos.

Como parte de estas acciones, se hizo entrega de botes para la basura en la Villa de Cloete, con el objetivo de que las familias cuenten con lugares adecuados para depositar sus desechos y así contribuir al cuidado del medio ambiente.

La directora del DIF Sabinas, Aída Araceli Iribarren Madrigal, encabezó la entrega de los contenedores, reiterando el compromiso del Gobierno Municipal y del Sistema DIF con el bienestar de la comunidad.

“Sabinas es de todos y entre todos debemos mantenerla limpia; estas acciones buscan crear conciencia y mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, expresó el alcalde Chano Díaz.

Asimismo, se mantienen las recomendaciones a la población de mantener limpias las calles, colaborar con el municipio en el cuidado de los domicilios y participar activamente en las jornadas de descacharrización, que forman parte de las estrategias para prevenir enfermedades y fortalecer la salud pública.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Sabinas y el DIF Municipal reafirman su compromiso con un municipio más limpio, ordenado y saludable para todos.